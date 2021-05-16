الدبيبة يصدر قرارا بتسمية وكيل لوزارة الاقتصاد والتجارة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم، القرار رقم تسعين لعام ألفين وواحد وعشرين، بتسمية وكيل لوزارة الاقتصاد والتجارة.
حيث نص القرار في مادته رقم واحد على تسمية سهيل عبد المطلوب فرحات وكيلا للوزارة.
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم، القرار رقم تسعين لعام ألفين وواحد وعشرين، بتسمية وكيل لوزارة الاقتصاد والتجارة.
حيث نص القرار في مادته رقم واحد على تسمية سهيل عبد المطلوب فرحات وكيلا للوزارة.
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