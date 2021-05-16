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الدبيبة يصدر قرارا بتسمية وكيل لوزارة الاقتصاد والتجارة

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم، القرار رقم تسعين لعام ألفين وواحد وعشرين، بتسمية وكيل لوزارة الاقتصاد والتجارة.

حيث نص القرار في مادته رقم واحد على تسمية سهيل عبد المطلوب فرحات وكيلا للوزارة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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