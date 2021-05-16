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الزناتي: استلمت وزارة الصحة في وضع “شبه كارثي”

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، إنه استلم الوزارة في وضع “شبه كارثي”، حيث كان في البلاد أكثر من وزارة وأكثر من وكيل للصحة، وكانت الوزارة تُسيّر من خارج مقرها، مضيفا “حاولنا خلال الشهرين جمع هذا النسيج في مكان واحد وهو ديوان الوزارة”.

جاءت تصريحات الزناتي خلال حفل معايدة أقامه الأحد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور مديري الإدارات والأقسام وموظفي الديوان.

وألقى الوزير كلمة جاء فيها، “نهنئ كل العاملين بديوان وزارة الصحة بحلول عيد الفطر المبارك، كلنا مع بعض فريق متعاون ومتجانس، كل شخص مهم بقدر ما يُقدمه من جهد وطاقة من أجل إنجاح هذه الوزارة”.

وأثنى الزناتي على مجهودات الجميع لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل طرابلس وخارجها، مؤكدا على ضرورة تكاثف جميع الجهود بالوزارة، وإعطاء التوجيهات والنظرة الحقيقية للقطاع الصحي للنهوض بهذا القطاع في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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