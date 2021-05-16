نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح يناقش عملية تأمين محطات الوقود

ناقش اجتماع بمقر مديرية أمن الشاطي برئاسة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح «عملية تأمين محطات الوقود ونقله بالمنطقة والألية التى سيتم بها توزيع الوقود على المواطن».

حضر الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد كل من مدير أمن الشاطئ العقيد صلاح السنوسي وبحضور عمداء بلديات الشاطئ، والحرس البلدي بجانب عدد من مدراء محطات الوقود بمنطقة الشاطئ.

واكد أبو جناح على أصحاب المحطات ضرورة الالتزام بفتح المحطات بشكل دائم حتى يتم رفع المعاناة عن المواطن بالمنطقة، مشيرًا إلى اتخاذ اجراءات رادعة ضد المخالفين.

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