وزير الصحة: استلمت الوزارة في وضع شبه كارثي

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، إنه استلم الوزارة في وضع “شبه كارثي”، حيث كان في البلاد أكثر من وزارة وأكثر من وكيل للصحة، وكانت الوزارة تُسيّر من خارج مقرها، مضيفا “حاولنا خلال الشهرين جمع هذا النسيج في مكان واحد وهو ديوان الوزارة”.

جاءت تصريحات الزناتي خلال حفل معايدة أقامه الأحد، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، بحضور مديري الإدارات والأقسام وموظفي الديوان.

وألقى الوزير كلمة جاء فيها، “نهنئ كل العاملين بديوان وزارة الصحة بحلول عيد الفطر المبارك، كلنا مع بعض فريق متعاون ومتجانس، كل شخص مهم بقدر ما يُقدمه من جهد وطاقة من أجل إنجاح هذه الوزارة”.

وأثنى الزناتي على مجهودات الجميع لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين داخل طرابلس وخارجها، مؤكدا على ضرورة تكاثف جميع الجهود بالوزارة، وإعطاء التوجيهات والنظرة الحقيقية للقطاع الصحي للنهوض بهذا القطاع في ليبيا.