«بن شرادة»: الاتفاق على آلية اختيار شاغلي المناصب السيادية مع «النواب» غداً

أكد عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس الدولة سعد بن شرادة، استئناف اجتماعات المجلس غدا الاثنين للنظر في الكيفية التي ستتم بها مشاركة اللجنة المشكلة من البرلمان لاختيار شاغلي المناصب السيادية.

وأوضح بن شرادة في تصريحات لـ “قناة ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أنهم طلبوا من لجنة البرلمان خلال اجتماعاتهم السابقة تزويدهم بقائمة المتقدمين لشغل المناصب السيادية لإعادة فرزها لتكون هناك مشاركة حقيقية بين مجلسي الدولة والبرلمان.

وفي وقت سابق اليوم، قال عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب عبد المنعم العرفي، إن اللجنة المشكلة من مجلس الدولة قاربت على الانتهاء من فرز المترشحين لشغل المناصب السيادية.

أضاف “العرفي” في تصريحات صحفية – رصدتها “الساعة 24” – أن اختيار المناصب السيادية سيكون بالمحاصصة وفق مخرجات بوزنيقة، والطعون متاحة لمن لم يحالفهم الحظ.

وأوضح عضو لجنة المناصب السيادية بمجلس النواب، أن جلسة النواب ستعقد الأسبوع المقبل، وستخصّص للميزانية والمناصب السيادية معا.