الكوني عن أوضاع مستشفى أوباري: “فاجعة وجريمة”

وصف عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الأحد، الأوضاع في مستشفى أوباري العام بـ”الفاجعة والجريمة” بسبب إغلاقه لافتقاره للكوادر الطبية.

وكتب الكوني بحسابه في موقع تويتر، “مستشفى أوباري المُجهز بأحدث المعدات، بسعة 120 سرير/(و60 موظفا)، مغلق لافتقاره للكوادر الطبية. إنها فاجعة، وجريمة يجب أن تُرفع للنائب العام، يُشارك فيها الجميع من مسؤولي الحكومة المركزية، إلى المحلية. من يراقب؟ من يسمح بهذا العبث؟ أمام معاناة الناس، وافتقارهم لأبسط الخدمات الطبية؟”.

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