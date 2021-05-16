المنفي يلتقي بوفد من شباب قبيلة العبيدات

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمدينة طبرق، بوفدٍ من شباب قبيلة العبيدات.

وتطرق الاجتماع إلى دعم الشباب واحتياجاتهم وإلى أهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، والتأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.

كما أشار المنفي، إلى إيعازه لرئيس الحكومة وبعض الوزراء لمعالجة المشاكل التي عرضها الوفد والخاصة بمناطقهم.