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المنفي يلتقي بوفد من شباب قبيلة العبيدات

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمدينة طبرق، بوفدٍ من شباب قبيلة العبيدات.
وتطرق الاجتماع إلى دعم الشباب واحتياجاتهم وإلى أهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، والتأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.
كما أشار المنفي، إلى إيعازه لرئيس الحكومة وبعض الوزراء لمعالجة المشاكل التي عرضها الوفد والخاصة بمناطقهم.
وأكد وفد شباب قبيلة العبيدات في نهاية مقابلتهم على دعمهم الكامل لرئيس المجلس الرئاسي.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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