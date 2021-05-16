مصادر لــ “وال”: مجلس النواب يخصص جلسته الأسبوع القادم للمناصب السيادية وللميزانية غير المبوبة

طرابلس 16 مايو 2021 (وال)- صرحت مصادر بمجلس النواب إن المجلس سيخصص أول جلساته في الأسبوع المقبل؛ لاختيار المناصب السيادية والمفاضلة بين المرشحين الذين ستفرزهم اللجنة المشكلة لهذا الغرض من المجلس الأعلى للدولة .

وقالت المصادر – في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية – إن المجلس “سيعيد الميزانية مرة أخرى إلى الحكومة، نظرًا لأنها لم توزع على الأبواب وفق رؤية ومعايير مالية علمية مختصة، كما إن الحكومة لم تراعي ملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب حول مشروع الميزانية المقترح” . (وال)

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