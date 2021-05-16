وزير شئون الهجرة يتفقد في سبها الأوضاع الأمنية المتعلقة بالهجرة غير الشرعية

سبها 16 مايو 2021 م (وال)- أجرى وزير الدولة لشؤون الهجرة بحكومة الوحدة الوطنية ” أجديد معتوق” صباح اليوم الأحد، أولى زياراته إلى المنطقة الجنوبية بزيارة بلدية سبها.

وكان في استقباله “إبراهيم حامد الشاوش” عميد البلدية المكلف وبحضور كل من جهاز الحرس البلدي ومديرية الأمن.

وقال المتحدث باسم المجلس البلدي لوكالة الأنباء الليبية إن الوزير والوفد المرافق؛ توجه بشكل مباشر إلى مديرية أمن سبها، حيث استعرض مع عميد البلدية والمسئولين الأمنيين، مستجدات الأوضاع الأمنية خاصة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية، وبحث مع ممثلين عن مركز جنوب ليبيا للدراسات الإستراتيجية وبحوث الهجرة، وتأثير ظاهرة الهجرة غير الشرعية على مدينة سبها بشكل خاص وعلى المنطقة الجنوبية بشكل عام.

وتفقد الوزير خلال الزيارة مديرية أمن سبها، كما اطلع على المبنى الذي تم تخصيصه من قبل بلدية سبها لمكتب التحري وجمع المعلومات بجهاز الهجرة غير الشرعية في المنطقة الجنوبية، وذلك للوقوف على العراقيل والمعوقات وكيفية سيّر العمل.(وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال