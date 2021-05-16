تمحور الاتصال الذي جرى, اليوم الأحد, بين وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش حول تنسيق المواقف بين البلدين لنصرة القضية الفلسطينية.

ووفق بيان للخارجية التونسية, فقد أطلع الجرندي نظيرته الليبية على المساعي والجهود التي تقودها تونس في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي من أجل وقف الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وحمل قوات الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لحماية الفلسطينيين ووضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي ومخططاته التوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وعلى صعيد آخر, تطرق الجرندي والمنقوش إلى علاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تربط البلدين وسبل الارتقاء بها على كافة الأصعدة, ورحبا في هذا الخصوص باستئناف الخطوط الجوية التونسية رحلاتها إلى مطاري “معيتيقة” بطرابلس و”بنينا” ببنغازي، انطلاقا من يوم 17 مايو الجاري, حيث تعد الخطوط التونسية أول شركة طيران أجنبية تستأنف نشاطها في ليبيا.

من جهة أخرى, أكد وزيرا خارجيتي تونس وليبيا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور استعدادا للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين في الفترة القريبة المقبلة.