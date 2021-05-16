عماد السائح: الانتخابات ستُجرى في موعدها 24 ديسمبر القادم

طرابلس 16 مايو 2021 (وال)- قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السائح”: إنه من المتوقع أن تنتهي المفوضية من التحضير والاستعداد للانتخابات في 15 يونيو القادم.

وأضاف السائح في تصريحات له أنهم سيمرون بعد ذلك إلى التنفيذ في الأول من يوليو والشروع في عمليات توريد مواد ومعدات الاقتراع، متوقعا إجراء الانتخابات في موعدها؛ بسبب توافق معظم الأطراف المحلية والدولية على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي كما هو مقرر.

وأوضح السائح أن دعم حكومة الوحدة الوطنية يتوقف على اعتماد الميزانية، مضيفا إنه حال اعتمادها ستدعم الحكومة متطلبات المفوضية والعملية الانتخابية من قبل الوزارات والهيئات التابعة لها، مشيرا إلى أن عددًا من مسؤولي الحكومة أبدوا استعدادهم للمساهمة في نجاح الانتخابات القادمة. (وال)

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