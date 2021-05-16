المشير خليفة حفتر يعلن تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب بشكل كامل

أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرًا كاملًا غير منقوص، وانتصار الجيش الوطني الليبي في معركة الكرامة ضد الإرهاب في المدينة، وذلك خلال كلمه بثتها منذ قليل قناة «ليبيا الحدث».

وبدأ «حفتر» كلمته بالآيه القرآنية: «إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ»، موجهًا حديثة للشعب الليبي، أنه بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه دام أكثر من 3 سنوات متتالية دون توقف تحمل خلالها المواطن مرارة الحرب وقسوتها، وقدم فيها الجيش الوطني أرواحه ودمائه ليحيا الوطن حرًا أبيًا ويعيش المواطن كريمًا في أرضه وسيدًا عليها.

وتابع: «وبعد أن قدمنا قوافل من الشهداء الأبرار الذين ودعناهم مرفوعي الرأس في ساحات الشرف، نزف إليك اليوم نبأ تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب تحريرًا كاملا غير منقوص، ونعلن انتصار الجيش الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب».