الغنوشي يشيد بـ«حرص» القوى الليبية على إعادة الإعمار

أثنى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي على الجهود المبذولة من «كل القوى الليبية للوصول لتوافق داخلي تام إلى جانب حرصهم على إعادة إعمار البلاد والنهوض باقتصادها».

وابرز الغنوشي أهمية التعاون التونسي-الليبي على جميع المستويات معبرا عن أمله أن يرتفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، حسب مجلس الشعب التونسي في بيان له نشر اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي بمناسبة مكالمة هاتفية جمعته برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لتهنئته بعيد الفطر.

وشدّد رئيس البرلمان التونسي على ضرورة توحيد المواقف المغاربية بخصوص القضية الفلسطينية التي تُعتبر قضية مركزية تستوجب كل الدعم والمناصرة.

من جانبه، جدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكره لتونس وشعبها على وقوفهما إلى جانب ليبيا خلال الأحداث الصعبة التي عاشتها منذ الثورة، مؤكدا الحاجة لمزيد التعاون، موجها الدعوة إلى الغنوشي لزيارة ليبيا. كما دعا لـ«بذل الجهود لدعم فلسطين ضدّ محاولات الاستيطان والتهجير وضدّ الانتهاكات المستمرة لجيش الإحتلال».

ومنذ شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، كثفت ليبيا وتونس مشاوراتهما حول القضية لنصرة الفلسطينيين.

واطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على المساعي والجهود التي تقودها تونس في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي من أجل وقف الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

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