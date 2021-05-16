ليبيا الان

الغنوشي يشيد بـ«حرص» القوى الليبية على إعادة الإعمار

تم النشر منذُ 28 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أثنى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي على الجهود المبذولة من «كل القوى الليبية للوصول لتوافق داخلي تام إلى جانب حرصهم على إعادة إعمار البلاد والنهوض باقتصادها».

وابرز الغنوشي أهمية التعاون التونسي-الليبي على جميع المستويات معبرا عن أمله أن يرتفع مستوى التعاون والتنسيق بين البلدين، حسب مجلس الشعب التونسي في بيان له نشر اليوم الأحد عبر موقعه الرسمي بمناسبة مكالمة هاتفية جمعته برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لتهنئته بعيد الفطر.

وشدّد رئيس البرلمان التونسي على ضرورة توحيد المواقف المغاربية بخصوص القضية الفلسطينية التي تُعتبر قضية مركزية تستوجب كل الدعم والمناصرة.

من جانبه، جدّد رئيس المجلس الأعلى للدولة شكره لتونس وشعبها على وقوفهما إلى جانب ليبيا خلال الأحداث الصعبة التي عاشتها منذ الثورة، مؤكدا الحاجة لمزيد التعاون، موجها الدعوة إلى الغنوشي لزيارة ليبيا. كما دعا لـ«بذل الجهود لدعم فلسطين ضدّ محاولات الاستيطان والتهجير وضدّ الانتهاكات المستمرة لجيش الإحتلال».

ومنذ شن الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، كثفت ليبيا وتونس مشاوراتهما حول القضية لنصرة الفلسطينيين.

واطلع وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على المساعي والجهود التي تقودها تونس في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي من أجل وقف الجرائم في حق الشعب الفلسطيني.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • النمرة غلط ياغنوشى فرئيس مجلس النواب المنتخب ويمثل شعب ليبيا هو عقيلة صالح اما خلل المشرى فدجال ونصاب يتصور ان مجلسه الخرفانى المنتهى الصلاحية اعلى من الدولة الليبية فهو تابع للدولة العثمانية ومعاه شرجية وقع عليها اردوغان .
    فلا شأن لك ياحمار بالاعمار كفاية الدمار الذى قام به الخرفان
    شر خلق الله فانتم وهم اسفل سافلين قال تعالى :-
    لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿٥﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٦﴾
    ولان صفات المؤمن لا تنطبق عليكم كما حددها رسول الله فالمؤمن من أمنه الناس .وايضا قال لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه .وانتم لا تحبون احد من غير الخرفان فقلوبكم كلها حقد وغل وكراهية وفجار فى الخصومة اما اعمالكم فكلها شريرة واجرامية فانتم فى اسفل سافلين فى الدنيا تعيشون تحت اقدام اسيادكم وفى الاخرة فى الدرك الاسفل من النار

    رد