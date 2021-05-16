الدبيبة يسمي أربعة وكلاء جدد لوزارة الخارجية

أصدر رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، قرارا بتسمية أربعة وزراء جدد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبموجب القرار رقم (89) لسنة 2021 فقد سُمي “محمد خليل عيسى” وكيلًا للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية، و”عمر محمد صالح” وكيلًا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات بوزارة الخارجية.

كما سمى القرار “محمد سعيد زيدان” وكيلًا للشؤون العربية والإفريقية بوزارة الخارجية، و”مراد محمد حميمة” وكيلا للشؤون الأوروبية والأمريكتين بوزارة الخارجي