وزارة الداخلية تمهل منتسبيها “48” ساعة لكل من يقود سيارة تابعة لها بدون إجراءات رسمية

أخبار ليبيا 24 – أمن

أهابت الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية بجميع منتسبي الوزارة من مديريات الأمن والإدارات العامة والأجهزة الأمنية الأخرى ممن يقودون مركبات الشرطة التي تخالف اللوائح والقوانين المعمول بها بالوزارة والأوامر المستديمة .

وبينت الوزارة في بلاغ لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الإدارة العامة للتفتيش ستمهل كافة الجهات المعنية مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ الإعلان ومن ثم ستقوم الدوريات العامة بالإدارة العامة بحملات مكثفة وعدة استيقافات في عدة مدن.

وأوضحت أنه سيتم إيقاف ومخالفة كل من يقود سيارة تابعة للوزارة بزجاج معتم أو القيادة بالزى المدني أو بدون لوحات أو بدون شعارات المديرية، أو الإدارة التابع لها أو الاستعمال الشخصي، أو خروج مركبة تابعة لمديرية إلى مديرية أخري بدون رسالة من مدير الأمن، وما هو العمل المكلف به وغيرها من المخالفات .

وكلف وكيل وزارة الداخلية لشوؤن الفنية فرج أقعيم، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالوزارة عميد الشريف اسماعيل اقويدر بمصادرة المركبات المخالفة على أن تكون تبعيتها إلى الإدارة العامة للتفتيش بدون أن يكون الحق لأي مديرية أو إدارة بترجيع المركبة المحجوزة .