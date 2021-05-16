اليونيسف تسلم وزارة الصحة 74 وحدة من ثلاجات تخزين التطعيمات

قدمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية 74 وحدة من ثلاجات تخزين التطعيمات مع أجهزة مراقبة درجة الحرارة التي تنبه العاملين الصحيين في حالة حدوث اضطراب في سلسلة التبريد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت المنظمة في منشور على صفحتها بفيسبوك، إنها وضعت الخطط الملائمة لتوزيع الثلاجات على 46 بلدية في جميع أنحاء البلاد لتحسين قدرات سلسلة التبريد، مضيفة أنها سلمت في وقت سابق، 1029 صندوقًا باردًا وناقلات طعوم وأربع غرف تبريد إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض وجهاز الإمداد الطبي.

ونوهت اليونيسف إلى أن سلسلة التبريد عالية الجودة تسمح للعاملين الصحيين باستمرار حملة التطعيم ضد كوفيد-١٩ في ليبيا، مشيرة إلى أنها تعمل مع وزارة الصحة وشركائها على الاستعداد لتلقي وتوزيع تطعيمات كوفيد-١٩.