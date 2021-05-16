السني: جلسة مفتوحة بمشاركة ليبيا لسماع إحاطة مدعية الجنائية الدولية غدا

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني إن مجلس الأمن سيعقد جلسة مفتوحة غدا الإثنين تشارك فيها ليبيا «للاستماع إلى إحاطة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا».

وأشار السني في تغريدة عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأحد، إلى أن الجلسة ستعقد في الساعة الثامنة مساء الغد بتوقيت ليبيا.

وفي أبريل الماضي، أكد السني وجود مساعي لعقد جلسة في مجلس الأمن بالتنسيق مع المجموعة الأفريقية؛ لبحث آلية نزع سلاح المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل خروجهم من ليبيا.

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