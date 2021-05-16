وزير الموارد المائية يبحث مع إدارة جهاز النهر سُبل تنفيذ مشروع توصيل المياه من أجدابيا الى طبرق

عقد وزير الموارد المائية طارق بوفليقة، الأحد، اجتماعاً موسعاً ضم كل من عضو مجلس النواب الصالحين عبد النبي ورئيس جهاز النهر الصناعي ومدراء الإدارات العامة بجهاز النهر الصناعي.

بوفليقة، وبحسب إيجازمع إدارة جهاز النهر صحفي للمكتب الإعلامي للوزارة لقناتنا، ناقش خلال الاجتماع الذي عقد بمدينة بنغازي، سُبل تنفيذ مشروع توصيل مياه النهر من مدينة اجدابيا الى مدينة طبرق.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه تم التوافق على ضرورة اتخاذ الخطوات العملية من قبل الجهاز لاستكمال الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع على أن يقوم مجلس النواب ووزارة الموارد المائية بالعمل على تخصيص المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المشروع من خلال الميزانية العامة للدولة، مضيفاً أن “فترة التنفيذ تحتاج إلى ثلاث سنوات”.

وتابع: “أيضا تم اجتمع مع مدير عام الشركة العامة للتحلية ناجي بوشناف تم التطرق فيه الى مشروع صيانة محطة التحلية طبرق حيث أفاد بوشناف بأن مشروع أضافه المبخر الرابع سوف تصل الشحنة ما قبل الأخيرة الى ميناء طبرق في غضون اسبوعين والشحنة الأخيرة سوف تصل إلى ميناء طبرق في غضون شهرين”.

وأضاف: “كذلك سوف تتم استكمال صيانة الغلاية رقم 83 خلال شهرين من الآن، كما أفاد مدير عام شركة التحلية بأنه جاري التواصل مع الشركة الفرنسية والضغط عليها للبدء في صيانة الأعمال الموكلة إليها بأسرع وقت ممكن”.