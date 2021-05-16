خلال اتصال هاتفي .. المنقوش والجراندي يبحثان تنسيق المواقف لنصرة القضية الفلسطينية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، اليوم الأحد، مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، تنسيق المواقف بين البلدين لنصرة القضية الفلسطينية.

جراندي، وبحسب ما نشرت وزارة الخارجية التونسية، أطلع خلال اتصاله الهاتفي مع المنقوش على المساعي والجهود التي تقودها تونس في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي من أجل وقف الجرائم في حق الشعب الفلسطيني وحمل قوات الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحث المجتمع الدولي على التدخل الفوري لحماية الفلسطينيين ووضع حد للتصعيد العسكري الإسرائيلي ومخططاته التوسعية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتطرق الوزيران الى علاقات الأخوة والتعاون المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل الارتقاء بها على كافة الأصعدة.

ورحب الوزيران في هذا الخصوص باستئناف الخطوط الجوية التونسية لرحلاتها الى مطاري “معيتيقة” بطرابلس و”بنينا” ببنغازي، انطلاقا من يوم غد الإثنين حيث تعد الخطوط التونسية أول شركة طيران أجنبية تستأنف نشاطها في ليبيا.

من جهة أخرى، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور استعدادا للاستحقاقات الثنائية المقبلة وفي مقدمتها عقد اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية على مستوى وزيري خارجية البلدين في الفترة القريبة المقبلة.