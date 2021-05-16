بسبب كورونا.. السعودية تمنع مواطنيها من السفر لـ13 دولة من بينها ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مساء اليوم الأحد، استمرار منع سفر المواطنين إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية، وذلك إلحاقاً لبيانها في يناير الماضي بشأن التحذير من السفر إلى عدد من الدول.

وقالت الداخلية في بيانها “حرصا من المملكة على سلامة وأمن المواطنين.. استمرار منع سفر المواطنين إلى الدول التالية: “ليبيا، سوريا، لبنان، اليمن، إيران، تركيا، أرمينيا، الصومال، الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، فنزويلا، روسيا البيضاء، الهند”، وأي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها”.

كما أهابت وزارة الداخلية السعودية بالمواطنين الراغبين في السفر للدول المسموح السفر إليها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.