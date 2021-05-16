“قبائل الطوارق” تعلن 15 مطلبا لتحقيقها خلال 72 ساعة.. تسيير مليار دينار لفزان أبرزها

أعلن شعيب موسي مسؤول الشؤون الإدارية في مجلس شيوخ قبائل الطوارق بليبيا، بصفته أحد نخب الطوارق في مدينة سبها لحضور مبادرة شعبية متعلقة بالمطالبة بحقوق فزان على غرار المناشدات الأخيرة وآخرها في منطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس .

وبحسب إيجاز صحفي لشيوخ وقبائل الطوارق، فقد صدر بيان اليوم بنقاط محددة وتمثل أغلبية مطالب الشارع والرأي العام في فزان موجهة لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية والمجتمع الدولي ونص البيان على ضرورة تحقيق المطالب وتنفيذها في وقت أقصاه 72ساعة أهمها :

1- رئاسة مجلس النواب

2- رئاسة المحكمة العليا

3- مكافحة الفساد

4- وزارة الدفاع

5- تفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان

6- نقل مقر الشركات النفطية إلي فزان وهي شركة أكاكوس، شركة زلاف ، شركة الهاروج

7- إنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسيير مليار دينار المخصص بقرار 1686/ لسنة 2018

8- البدء في إنشاء مصفاة النفط المقررة منذ أوائل التسعيينات

9- إنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 700 ميغا وات لتغطية إحتياجات فزان.

10 – فرض حصة فزان في التمثيل الدبلوماسي مع باقي الأقاليم وهي 33%

11- تفعيل عضوية عضو الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط

12- تعيين وكيل بكل وزارة عن المنطقة الجنوبية

13- تعيين عضوين من المنطقة الجنوبية بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي

14- نقل إدارة حرس الحدود إلي الجنوب كما كان في السابق

15- تفعيل المجلس الأعلي لوزارة للحكم المحلي بمدينة سبها حسب إتفاق الصخيرات.