وزير الشباب: كرنفال كأس الجيد لسباقات الخيل أداة لترسيخ الألفة الوطنية

شارك وزير الشباب فتح الله الزني يوم الأمس السبت 15 مايو 2021م في احتفالية كرنفال كأس الجيد لسباقات الخيل.

وأوضح وزير الشباب لمكتب إعلام الوزارة أن هذه المشاركة تأتي في إطار التأكيد على أهمية سباقات الخيل للشباب الرائد في سباقات الخيل بأعتبارها إرث وطني للشباب وصورة جليا لهوية شبابنا العاشق لهذه الفاعليات ورافعة لتجذير روح الوطنية والانتماء، وأداة لترسيخ الشعور بالاعتزاز بالوطن تذكي الألفة الوطنية في أوساط الشباب ودالة رامزة على بدء مرحلة ليبيا الجديدة وصناعة واعدة من المهم ولوج قطاع واسع من فئات الشباب إليها عبر الاستمتاع بالقدرات الكبيرة للخيل الوطنية.

شهد الكرنفال حضور دبلوماسي محلي ودولي رفيع المستوى تمثل بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ونائب رئيس مجلس النواب والنائب بالمجلس الرئاسي وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بليبيا وعدد كبير من الجماهير العاشقة لسباقات الخيول، والمقامة بمضمار مدرسة شهداء مصراتة للفروسية.