رئيس المجلس الرئاسي يبحث ملف المصالحة الوطنية مع أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا

طبرق 16 مايو 2021 (وال)- بحث السيد رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي بمدينة طبرق اليوم الأحد، مع أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا, دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية، لخبرة الهيئة وتعاملها مع الحكومات المختلفة، وإطلاعها على مجّمل المشاكل المتعلقة بملف المصالحة الوطنية.

وأكد المنفي سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة، بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية، شاكرًا حرصهم على لم الشمل وجمع الفر قاء ورأب الصدع.

من جهة أخرى، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي وفدًا من شباب قبيلة العبيدات، تطرق خلال اللقاء إلى دور المجلس في دعم الشباب واحتياجاتهم، وأهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، والتأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.

وتطرق المنفي إلى إيعازه لرئيس الحكومة وبعض الوزراء، لمعالجة المشاكل التي عرضها الوفد والخاصة بمناطقهم. (وال)

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