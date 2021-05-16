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بلدية سرت تبحث صرف تعويضات للمتضررين وتخصيص أرض لقطاع الصحة

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقدت بلدية سرت اجتماعا موسعا ضم عضو مجلس النواب زايد هديه وعميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي غيث اوحيده و وكيل البلدية خميس محمد ومدير مكتب مشروعات المرافق امحمد علي و مدير مكتب السجل العقاري مفتاح ابوشوفه ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات المرافق حمد لودي ومدير مكتب أملاك سرت فضيل الصداعي ، ومدير مكتب جهاز التطوير العمراني امحمد لبز و منسق مكتب المرافق رافع العبدلي و منسق قطاع الزراعة المكلف مفتاح ميلاد.

وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تناول الاجتماع جمله من المشاكل وعلي رأسها الإسراع في صرف التعويضات 50 % 2011 ، وكذالك تخصيص قطعة أرض لقطاع الصحة للاستفادة منها في إنشاء مقر إداري للقطاع بعد موافقة وزير الصحة، خلال زيارته لمدينة سرت،وأيضا مناقشة التحضير لزيارة وزير المرافق وإعداد المقترحات والدراسات اللازمة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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