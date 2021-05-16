بلدية سرت تبحث صرف تعويضات للمتضررين وتخصيص أرض لقطاع الصحة

عقدت بلدية سرت اجتماعا موسعا ضم عضو مجلس النواب زايد هديه وعميد بلدية سرت مختار المعداني وعضو المجلس البلدي غيث اوحيده و وكيل البلدية خميس محمد ومدير مكتب مشروعات المرافق امحمد علي و مدير مكتب السجل العقاري مفتاح ابوشوفه ومدير مكتب جهاز تنفيذ مشروعات المرافق حمد لودي ومدير مكتب أملاك سرت فضيل الصداعي ، ومدير مكتب جهاز التطوير العمراني امحمد لبز و منسق مكتب المرافق رافع العبدلي و منسق قطاع الزراعة المكلف مفتاح ميلاد.
وبحسب إيجاز صحفي للبلدية، تناول الاجتماع جمله من المشاكل وعلي رأسها الإسراع في صرف التعويضات 50 % 2011 ، وكذالك تخصيص قطعة أرض لقطاع الصحة للاستفادة منها في إنشاء مقر إداري للقطاع بعد موافقة وزير الصحة، خلال زيارته لمدينة سرت،وأيضا مناقشة التحضير لزيارة وزير المرافق وإعداد المقترحات والدراسات اللازمة.
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