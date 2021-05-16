رئيس المجلس الرئاسي يستقبل الفائزين الأوائل في مسابقة حفظ القرآن الكريم بطبرق

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، بمدينة طبرق الفائزين الأوائل الذين تحصلوا على التراتيب الأولى في مسابقة حفظ القرآن الكريم بالمسابقة التي نُظمت في مدينة مصراتة الأيام الماضية.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي شكره وتقديره لمشائخ الفائزين لتعليمهم حفظ وتجويد القران الكريم، داعياً إياهم الاستمرار في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم وعلومه.

وكان من بين الحاضرين المتسابق عبد الرحمن أسامة عطية البالغ من العمر 8 سنوات والذي تحصل على الترتيب الأول في جانب القرآن الكريم كاملاً على مستوى ليبيا وأصغر مشارك في المسابقة، والمتسابق محمد خالد محمد الطويل الذي تحصل على الترتيب الأول في جانب النصف الأخير، والمتسابق بوسيف حمد عبد النبي الذي تحصل على الترتيب الأول في جانب الربع الأخير من القرآن الكريم.