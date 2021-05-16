الشاذلي: بعد أن كشفنا حقيقة أردوغان في سوريا وليبيا جعل من خطابه عن غزة يثير الضحك

هاجمت المحامية التونسية وفاء الشاذلي، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وموقفه مما يحدث في فلسطين، وقالت: “خطاب أردوغان حول الأحداث الدامية بغزة وحركاته الغاضبة مثيرة للضحك بعد أن اكتشفنا حقيقته في سوريا وليبيا والمهمة الخطيرة المكلف بها من الغرف المظلمة البريطانية!”.

الشاذلي، وفي تدوينة على حسابها بـ”فيسبوك”، قالت: ”نجم الدين أربكان حذر من خطورته لكن صدقناه وخدع الجميع بعنترياته السابقة !!!! أما اليوم فهيهات ودم أطفال ليبيا وسوريا والعراق لن يذهب هدرا طال الزمان ام قصر!”.