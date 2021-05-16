ليبيا الان

معتوق لمؤيدي الأتراك: وثيقة رسمية تكشف تنازل أردوغان عن القدس.. ردوا إن استطعتم

تم النشر منذُ 46 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق، الذين احتموا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  وسمحوا له بأن يأتي بالمرتزقة أن يدنسوا لييبا واحتموا مشيرا إلى أنه تنازل مثل أجداده عن القدس لإسرائيل. وفق وثيقة رسمية .

وقال معتوق في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر:” ردوها علي إن استطعتم، يامن أحتميتم بهذا المعتوة واستنصرتم به ضد أبناء بلدكم، وسمحتم له بأن يأتي بالمرتزقة ليدنسوا ليبيا، ها هو الصهيوني أردوغان يتنازل عن القدس في وثيقة رسمية !!”.

ونشر معتوق تغريدة للمحلل السياسي الإسرائيلي شمعون أران، في 14 ديسمبر 2017  والتي قال  خلالها :” الرئيس أردوغان يعترف بأورشليم القدس عاصمة إسرائيل اتفاق العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا 28 6  2016فى تركيا وأورشيليم القدس باللغة التركية والعبرية والإنجليزية ومحللون: يثبت اعتراف تركيا بأورشليم القدس عاصمة إسرائيل”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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    …………………وتستمر الزكرة

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