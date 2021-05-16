معتوق لمؤيدي الأتراك: أردوغان تنازل مثل أجداده عن القدس لبني صهيون

هاجم الكاتب الصحفي عبد الحكيم معتوق، الذين احتموا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسمحوا له بأن يأتي بالمرتزقة أن يدنسوا ليبيا واحتموا مشيرا إلى أنه تنازل مثل أجداده عن القدس للكيان الصهيوني وفق وثيقة رسمية .

معتوق، وفي تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر، قال: ”ردوها علي إن استطعتم، يامن أحتميتم بهذا المعتوه واستنصرتم به ضد أبناء بلدكم، وسمحتم له بأن يأتي بالمرتزقة ليدنسوا ليبيا، ها هو الصهيوني أردوغان يتنازل عن القدس في وثيقة رسمية !!”.

ونشر معتوق تغريدة للمحلل السياسي الصهيوني شمعون أران، في 14 ديسمبر 2017 والتي قال خلالها :” الرئيس أردوغان يعترف بأورشليم القدس عاصمة إسرائيل اتفاق العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وتركيا 28 6 2016فى تركيا وأورشيليم القدس باللغة التركية والعبرية والإنجليزية ومحللون: يثبت اعتراف تركيا بأورشليم القدس عاصمة إسرائيل”.