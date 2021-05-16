مديرية أمن طرابلس: القبض على عاطلين ينتحلون صفة جهات عسكرية

تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة حي الصناعي و في إطار تنفيذ المهام الموكلة إليهم و منها القبض على المطلوبين للعدالة بسبب تورطهم في قضايا مختلفة ومنهم عاطلين عن العمل انتحلوا صفة جهة عسكرية .

وقالت مديرية أمن طرابلس، في إيجاز صحفي، تم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص تربطهم علاقة صداقة عاطلين عن العمل بعد قيامهم بالسطوا على محل في شارع الكنيسة و سلب الغفارة التي تحرس المحل أجهزة هواتف نقالة و كذلك سلب ضيوفهم الذين كانوا يزورونهم لأجل المعايدة اجهزتهم النقالة حتى استطاع أحدهم الفرار و استنجد بالجيران الذين استطاعوا إلقاء القبض عليهم و تسليمهم للشرطة العسكرية و التي بدورها قامت بتسليمهم لمركز شرطة حي الصناعي و الذي قام بضبط أقوالهم و التي جاء فيها كتبرير لهذا الفعل أن والدة أحدهم كانت مريضة و أن علاجها يكلف مبلغ (700) دينار ولم يجدوا طريقة الحصول على المال إلا من خلال السرقة ، اتخذت بشأنهم الإجراءات القانونية اللازمة و احيلوا للنيابة من حيث الاختصاص.

وفي سياق نفسه تمكن أعضاء التحري بمركز شرطة حي الصناعي من إلقاء القبض على شخص قام بسرقة سيارة مواطن قام بركنها أمام محل لشراء غرض ما منه ، و كان أطفاله معه في السيارة عندما قام السارق بإنزالهم الشارع و الهرب بالسيارة ، تم التبليغ عن السيارة و نظرا لتفعيل الخطة الأمنية الخاصة بتأمين العاصمة خلال أيام عيد الفطر و انتشار التمركزات و البوابات الأمنية تم رصد السيارة المسروقة في منطقة الدريبي و حاول أعضاء التحري استيقاف السيارة و لكن السارق حاول التملص و الفرار و قام بصدم سيارة أعضاء التحري ، إلا أن عزيمة رجال الشرطة كانت اقوى بحسب تصريح مقدم عماد فرج رئيس التحقيق بالمركز و الذي اطلعنا على تفاصيل هذه الوقائع و القي القبض عليه و لدى ضبط أقواله اقر بالسرقة و أنه كان تحت تأثير حبوب الهلوسة.