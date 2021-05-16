تقرير | أردوغان يتحصّل على ميدالية الشجاعة اليهودية بسبب المساعدات العسكرية والاقتصادية للكيان الصهيوني

يتناول ملف “العثمانيون الجدد”، بالتفاصيل، حقيقة الازدواجية التركية في تعاملها مع العرب، واستغلالها الاضطرابات التي شاركت تركيا بنفسها في إحداثها في الدول العربية، من أجل تعزيز نفوذها في خطين متوازيين، الأول عبر دعم الخطاب المتطرف الإرهابي إعلامياً عبر منصات الدعاية، وعلى الأرض عبر القواعد العسكرية.

والثاني عبر تعزيز العلاقات مع الكيان الصهيوني والزعم بعكس ذلك في الإعلام، وكيف أضاف الرئيس التركي رجب أردوغان الزخم والقوة للعلاقات مع الكيان الصهيوني في جميع المجالات، كما يلقي الضوء على التعاون العسكري مع الكيان الصهيوني من خلال 60 اتفاقية عسكرية بين البلدين.

يزيح الملف الستار ويكشف المسكوت عنه في مساعدة أردوغان لطيران الكيان الصهيوني خلال الحروب الثلاث ضد قطاع غزة، والكميات الضخمة من الأسمنت والحديد التركي التي ساهمت في تشييد المستوطنات، وهو ما يوضّح ازدواجية المواقف والتصريحات التي تصدر من النظام التركي.

لعل السؤال الذي شغل الكثيرين منذ قيام الكيان الصهيوني هو، من الذي دعم قيام الكيان الصهيوني وتعزيز قوتها بين جيرانها بعد ذلك، الولايات المتحدة الأمريكية أم بريطانيا؟.

وكان الحديث دائماً عن الدعم العسكري والاقتصادي الأمريكي للكيان الصهيوني بعد العام 1967، ومساعدة بريطانيا لتعزيز وجود الصهيونيين في فلسطين قبل عام 1948، إلّا أنّ الحقائق تؤكد أن دور بريطانيا في دعم قيام الكيان الصهيوني قبل 1948، ودور أمريكا فيما بعد 1967 كان أقل بكثير من الدور التركي الذي بدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر، بالدعم الكامل وغير المشروط من جانب السلطان عبد الحميد الثاني لقيام الكيان الصهيوني.

والذي مهّد لتسليم فلسطين للحركة الصهيونية، وظلّت العيون التركية ساهرة على رعاية الصهيونيين في فلسطين حتى تحقق قيام دولتهم، فسارعت تركيا للاعتراف بالكيان الصهيوني في 28 مارس 1949 بعد شهور قليلة من قيامها.

ومن خلال اتفاق الميثاق الشبح وقفت تركيا بكل مؤسّساتها العسكرية والاستخبارية لدعم الكيان الصهيوني في جميع حروبها ضد الدول العربية وبخاصة حربي 1967 و1973، لكن الزخم والقوة اللذين قدمهما أردوغان للعلاقات التركية الصهيونية بعد توليه الحكم عام 2002، كان بمثابة النقلة الاستراتيجية الكبرى.

ووفق دراسة نشرها مايكل إيزنشتات في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط في 24 يوليو 1997، وأخرى نشرتها مجلة جامعة ديوك في كارولينا الشمالية.

فإن تركيا قدّمت دعماً عسكرياً واستخبارياً للكيان الصهيوني في كل حروبها ضد الدول العربية.

وتقول الدراسات والمقالات، إنّ تل أبيب وأنقرة وقعتا في العام 1958، اتفاقاً سرّياً وتعاوناً وشراكة عسكرية واستخباراتية أطلق عليه الميثاق الشبح، تساعد تركيا بموجبه الكيان الصهيوني ضد الدول العربية، مقابل مساعدة الكيان الصهيوني لتركيا للوقوف أمام أنشطة الاتحاد السوفييتي في البحر الأسود وآسيا الوسطى.

أكدت مجموعة من المراجع التاريخية، أبرزها دراسات إبراهيم أبو لغد “تهويد فلسطين، ويوميات هرتزل”، وأمين مسعود أبو بكر “ملكية الأراضي في متصرفية القدس (1858 – 1918)”، وأوري أفنيري “الاستيطان اليهودي والعرب (1878 – 1948)”، وعمران أبو صبيح “الهجرة اليهودية، حقائق وأرقامط، ونجيب عازوري “يقظة الأمة العربية”، أنّ السلطان عبد الحميد الثاني (1876 – 1909) الذي يريد أردوغان العودة لأملاكه في ليبيا والعراق وسوريا، زاد من هجرة المستوطنين إلى فلسطين في عهده إلى ثلاثة أضعاف مما كان قبل وصوله للحكم.

وزاد عددهم من 5 إلى 11 في المئة من إجمالي سكان فلسطين، ومن يتصفح تلك المراجع وغيرها يتأكّد أن السلطان عبد الحميد الثاني هو السبب الحقيقي في تمكين المستوطنين اليهود في فلسطين من خلال طرد السكان العرب وإحلال الصهيونيين مكانهم.

وتقول الإحصاءات الصهيونية نفسها، إنّ عدد المستوطنين وصل لمستويات قياسية، عندما قام عبد الحميد الثاني بطرد العرب من القدس وطبريا وحيفا وعكا، والسماح للمستوطنين بالاستيلاء على الأرض وزراعتها. ووصل الأمر بالسلطان عبد الحميد، إلى التنازل عن أراضٍ حصلت عليها الدولة العثمانية في فلسطين بموجب قوانين الطابو عام 1858 التي نزعت الأراضي من الفلاحين، فزاد فقرهم وبؤسهم، ومنحتها للإسرائيليين.

وقال موقع العثمانلي المتخصص في الشؤون التركية، إنه في عهد حكومة الاتحاد والترقي (1908 – 1918) وصل عدد اليهود إلى 100 ألف قبل شهور من اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1914، ومنح الأتراك المستوطنين الصهيونيين الأراضي لبناء المستوطنات منذ عام 1854، عندما منح السلطان العثماني المؤسسة الصهيونية أراضي في القدس بدعوى إنشاء مستشفى، فكانت هذه الأرض بداية الاستيطان في القدس ببناء حي سلطاني مونتفيوري.

وفي سبيل تمكين المستوطنين من الأرض الفلسطينية، منحت تركيا جمعية الأليانس الصهيونية عام 1868 فرماناً عثمانياً استأجرت بموجبه مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية تحديداً في يافا لمدة 99 عاماً، وتمت إقامة أول مدرسة زراعية صهيونيية وسميت “مكفيه إسرائيل”، شكّلت فيما بعد نواة الاقتصاد الزراعي للمستوطنين.

يمثّل التناقض قولاً وفعلاً العنوان الحقيقي لكل تصريحات وممارسات تركيا منذ وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الحكم في العام 2002، إذ قدّم نفسه في العلن عدواً للكيان الصهيوني، فيما تؤكّد الوقائع والوثائق أنّه أكبر داعمي تل أبيب خلال 18 عاماً في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وتقول دراسة صادرة عن مجلس سياسة الشرق الأوسط وعدد كبير من الدراسات الأمنية والدفاعية، إنّ الدعم الأمني والعسكري الذي قدمه أردوغان لجيش الكيان الصهيوني بكل قواته الجوية والبحرية والبرية، وفي مجال المعلومات والاستخبارات والتصنيع العسكري، يعد صادماً لكل من دغدغ أردوغان آذانهم ومشاعرهم بأنه السلطان العثماني المدافع عن حقوق العرب والفلسطينيين.

ومن خلال أكثر من 60 بروتوكولاً واتفاقية تعاون عسكري تشكل صلب الاتفاق الاستراتيجي بين أنقرة وتل أبيب، سمح أردوغان بموطئ قدم صهيوني في الأراضي التركية حيث يجري التعاون بين الجانبين في ثلاثة قواعد عسكرية تركية، فضلاً عن وجود فريق عسكري صهيوني دائم في تركيا للتنسيق بين الجيشين التركي والكيان الصهيوني.

وكشفت الوكالة اليهودية للأنباء، أنّ تركيا أتاحت لسلاح جو الكيان الصهيوني التدرّب على المناورة والقصف في صحراء الأناضول الواسعة منذ بداية عهد أردوغان، حتى يجيد الطيارون الصهيونيين قصف غزة، فضلاً عن عشرات المصانع العسكرية الصهيونية في تركيا، فما هي مسارات ومحاور التعاون العسكري التركي الإسرائيلي في عهد أردوغان؟

ووفقاً لقاعدة بيانات حلف الناتو، ومذكرات التفاهم والاتفاقيات العسكرية التي نشرها الكيان الصهيوني، فإنّ الكيان الصهيوني يستخدم ثلاث قواعد عسكرية في تركيا هي قاعدتان جويتان في قونية وإنجرليك.

فضلاً عن بناء الكيان الصهيوني قاعدة للإنذار المبكر في كوراجيك بمدينة ملاطيا، فيما ذكرت صحيفة “جيروزلم بوست” الصهيونية حينها، أنّ هدف هذه القاعدة هو حماية أمن الكيان الصهيوني من خلال التجسس على الدول المعادية للكيان الصهيوني، وتقديم المعلومات بسرعة لتحليلها.

ويعد فتح القواعد العسكرية التركية أمام الكيان الصهيوني استكمالاً لاتفاق الميثاق الشبح الذي وقعته تركيا مع إسرائيل في خمسينيات القرن الماضي أثناء زيارة بن غوريون لأنقرة، وحصل بموجبه الكيان الصهيوني على معلومات استخباراتية ثمينة عن الدول العربية.

في سياق تأكيدها عمق العلاقات بين الرئيس التركي رجب أردوغان وقادة الكيان الصهيوني، نقلت صحيفة زمان التركية، على لسان رئيس الوزراء الأسبق نجم الدين أربكان، في فيديو موجود حتى الآن على موقع “يوتيوب” بتاريخ 14 ديسمبر 2017 قوله في مؤتمر خاص عقد في 2007 بمركز أبحاث الاقتصاد والاجتماع في تركيا، إنّ أردوغان حصل في العام 2002 على منصب رئاسة مشروع الكيان الصهيوني الكبرى، ورئاسة مشروع الشرق الأوسط، وبعد ذلك حصل على ميدالية الشجاعة اليهودية من اللوبي الصهيوني في أمريكا.

وأكّدت تصريحات أربكان أنّ العلاقات الصهيونية التركية اكتسبت دفعة قوية وزخماً خاصاً مع تولي أردوغان الحكم في العام 2002، إذ نقل أردوغان العلاقات مع تل أبيب إلى آفاق عسكرية وسياسية وسياحية وثقافية لم تشهدها منذ اعتراف تركيا بالكيان الصهيوني في العام 1949.

ووصل التبادل التجاري السنوي بين الكيان الصهيوني وتركيا، إلى أكثر من 4.2 مليارات دولار في العام 2019، وفق بيان صادر عن الكيان الصهيوني في فبراير 2020.

كما حرص أردوغان على لقاء جميع زعماء الكيان الصهيوني الذين عاصروه بداية من أرئيل شارون ثم إيهود أولمرت، فضلاً عن لقاءات عدة داخل وخارج الكيان الصهيوني مع بنيامين نتانياهو، إلّا أنّ أكثر اللقاءات إثارة كان مع شمعون بيريز في قلب مدينة القدس، إذ تُظهر صور المقابلة، أن اللقاء كان بفندق الملك داوود في القدس.

ولذا يعتبر الكيان الصهيوني زيارة أردوغان أول اعتراف دولي بالقدس عاصمة لها، ولعل اعتراف أردوغان هذا سبق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في ديسمبر 2017، فيما يؤكّد الاعتراف التركي الفعاليات والأنشطة الثقافية والاقتصادية والمعارض التركية في القدس والتي تنتشر أخبارها في الصحف الصهيونية بشكل يومي.

وفي إحدى استقبالاته لأردوغان قال له الصهيوني شارون “أهلاً بك في القدس عاصمة للشعب اليهودي”، ولم ينطق أردوغان بأي كلمة اعتراض.

ولعل أكبر دليل على اعتراف أردوغان بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، هو نص وثيقة التصالح بين الكيان الصهيوني وتركيا التي سبق لجريدة زمان التركية نشرها عقب الضجّة الإعلامية التي أثارها أردوغان على خلفية حادثة سفينة مرمرة، إذ أكّدت فقرة في الوثيقة، أنّ توقيعها تمّ في القدس.

المصدر || د. أيمن سمير لصحيفة البيان