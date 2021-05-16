وزير الصحة يناقش مع مدراء الإدارات بالوزارة وضع المرافق الصحية من سرت إلى الكفرة

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي، الأحد، بمقر ديوان الوزارة اجتماعاً ضم مدراء الإدارات بوزارة الصحة لحوصلة نتائج الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من المناطق بدايةً من سرت غرباً وحتى الكفرة في الجنوب الشرقي، ووضع الحلول والتوصيات لكل المشاكل التي تعيق تقديم الخدمات الطبية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وضع مصانع غاز الأكسجين بالمرافق الصحية ومراكز العزل، وبرنامج خطة العلاج بالأكسجين المعتمدة دولياً، وما يجب توفيره من خزانات واسطوانات ومصانع أكسجين.

وتطرق الاجتماع لزيارة وزير الصحة إلى مدن الواحات (جالو، أوجلة وجخرة)؛ والتي رأى وزير الصحة أن هذه المناطق تحتاج لوقفة جادة من جميع الإدارات، من خلال توفير مركز لعلاج السكري، وكذلك احتياجاهم لمركز للكشف المبكر على السرطان، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما لوحظ خلال الجولة وجود أجهزة معطلة وأقسام ولادة تفتقر لحضانات حديثي الولادة والتي يجب إعادة النظر فيها، وأيضاً افتقار المرافق للكادر الطبي ولا وجود لأطباء العناية، وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة إعادة دراسة برنامج شراء الخدمة.

واختتم الاجتماع بمناقشة المختنقات والمشاكل التي ظهرت بمستشفى غدامس ودراستها ومتابعتها.