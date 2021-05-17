نقابة المعلمين: وقفة احتجاجية الأربعاء أمام مقر الحكومة لزيادة مرتبات قطاع التعليم

أعلنت النقابة العامة للمعلمين بليبيا عن تنسيق وقفة احتجاجية الأربعاء المقبل، أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية بطريق السكة بطرابلس.

وقالت النقابة في بيان لها ” نعلمكم بأنه تقرر أن تقام وقفة احتجاجية أمام مقر حكومة الوحدة الوطنية بطريق السكة بطرابلس وذلك يوم الأربعاء المقبل، على تمام الساعة 11 صباحا وذلك للمطالبة بتضمين القانون رقم4 للميزانية العامة وهو القانون المتعلق بزيادة مرتبات العاملين بقطاع التعليم “.

وتابعت النقابة موجه حديثها للمعلمين والمعلمات:” بحضوركم ستكون الوقفة مدوية وعارمة أمام المسئولين وأصحاب القرار فحقكم واضح ومشروع وما عليكم إلا المطالبة به وبقوة فقد تكون الفرصة الأخيرة قبل جلسة البرلمان للتصويت على الميزانية يوم 2752021، حساسية الموضوع وأهميته نطلب منكم الحضور والمشاركة”.