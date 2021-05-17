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وزير الموارد: خطة عمل تكفل زيادة معدلات الإمداد المائي لكافة المناطق والمدن

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2021 م بشأن نقل تبعية جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وأجهزة استثماره، اجتمع يوم الأحد الموافق 16 / 5 / 2021م طارق عبد السلام ابوفليقة وزير الموارد المائية بمقر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي بمدينة بنغازي ، مع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء الإدارات بالجهاز ، وذلك للوقوف على كافة العراقيل التي تواجهه ، ووضع خطة عمل تكفل زيادة معدلات الإمداد المائي لكافة المناطق والمدن ، وكذلك دراسة تزويد المياه للمناطق التي كانت غير مستهدفة في السابق.

وأثنى الوزير على الدور الذي يقوم به الجهاز ، بالرغم من الكثير من الصعاب التي واجهته في المدة الماضية والتي تمثلت في انقطاع التيار الكهربائي عن حقول الآبار وكذلك الاعتداءات المتكررة على المواقع وعلى خطوط الإمداد المائي.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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