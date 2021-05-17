بني وليد تشهد مظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين ضد العدوان الإسرائيلي

بني وليد 16 مايو 2021 ( وال )- شهدت مدينة بني وليد اليوم الأحد، مظاهرة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

وشارك في المظاهرة جمع من منتسبي مؤسسات المجتمع المدني والأهالي الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات التي تطالب بالوقف الفوري للعدوان.

وردد المشاركون في المظاهرة هتافات تندد بالاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبة الدول العربية والمجتمع الدولي بوضع حد للغطرسة الصهيونية والاحتلال الإسرائيلي. (وال)

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