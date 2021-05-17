رئيس مصلحة الأحوال المدنية يتفقد سير العمل بفرع بنغازي

زار رئيس مصلحة الاحوال المدنية محمد بالتمر، الأحد ، فرع المصلحة بمدينة بنغازي لمتابعة سير العمل به .

وناقش بالتمر خلال اجتماع عقده مع مدير الفرع عقيد أسامه الدرسي ورؤساء الأقسام وعدد من الموظفين الصعوبات والمشاكل التي تعيق سير العمل.

وتجوّل بالتمر داخل مقر الفرع رافقه فيها مدراء ورؤساء الأقسام حيث أطلع على سير عمل المكاتب والأقسام .

وتبادل الجميع أطراف الحديث بخصوص نظام العمل وتذليل الصعاب وحل المشاكل العالقة، مبديا أرتياحه وإعجابه بسير عمل الفرع ومكاتب الإصدار والخدمة التابعة له .