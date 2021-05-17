المنقوش تعيد المرداس الى سابق عمله كقنصل العام في تونس

خاطبت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، هيئة الرقابة الإدارية، في برقية أعادت خلالها للقنصل العام في تونس السابق عبدالرزاق المرداس اعتباره لعمله.

المنقوش، وفي خطاب ممهور بـ”سري” لهيئة الرقابة الإدارية، قالت: “إنه بشأن التظلم المقدم من محمد عبد الرازق بن شعبان القنصل العام الليبي السابق لدي تونس والذي تم إنهاء مدة عمله ونقله إلى العمل بالداخل بموجب برقية إدارة الشؤون الإدارية والمالية عن طريق مكتب الشؤون السرية، نود الإفادة بأن وزارة الخارجية قامت بدراسة الموضوع ومن خلال البحث والتقصي ومراجعة الملفات المتوفرة تبين عدم وجود أي مستندات توضح أسباب نقل وإنهاء عمل المعني إضافة لعدم وجود أي قيود أو تحفظات تجاه المعني”.