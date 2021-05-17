الدبيبة يعيّن قائدا ميليشياويا وكيلا للشؤون القنصلية لوزارة الخارجية

قرّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، تعيين 4 وكلاء لوزارة الخارجية من بينهم أحد قادة الميليشيات المسلحة التابعة لما يعرف بعملية “بركان الغضب” الإرهابية، في خطوة اعتبرت بمثابة ترضية للميليشيات ورضوخ لمطالبهم، بعد الضغوط التي مارستها في الفترة الأخيرة للمطالبة باستقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، بسبب موقفها المعارض لبقاء القوات التركية في بلادها.

وكلّف الدبيبة كلا من محمد خليل عيسى وكيلا للشؤون القنصلية، وعمر محمد صالح وكيلا لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، ومحمد سعيد زيدان وكيلا للشؤون العربية والأفريقية، ومراد محمد حميمة وكيلا للشؤون الأوروبية والأميركية.

ومحمد خليل عيسى المعيّن في منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وهو من المناصب الإدارية الرفيعة، هو أحد قادة الميليشيات المسلحة الموالية لتنظيم الإخوان في ليبيا وينحدر من مدينة مصراتة، حيث كشف عبدالمالك المدني، الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـ”عملية بركان الغضب”، في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك” أنه “القائد الميداني وآمر محور الزطارنة بعملية بركان الغضب”.

وأثارت هذه الخطوة الشكوك حول قدرة الدبيبة على مواجهة نفوذ الميليشيات المسلحة التي تريد فرض نفسها على السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا بدل اتباع أوامرها، والحصول على حصتها من المناصب السيادية والأمنية الرفيعة في مؤسسات الدولة.