المسلاتي: “برلين 2” سيوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الدول التي تتدخل بشكل سلبي في ليبيا

قال المحلل السياسي الليبي حسين المسلاتي إن مؤتمر برلين 2 يعقد في وقت حساس ومهم للغاية، لا سيما أن جل مخرجات برلين الأول لم تنفذ بصورة صحيحة، بل أصاب التعطيل والتلكؤ معظمها بعد تدخل تنظيم الإخوان والتيار الميليشياوي، على حد وصفه.

المسلاتي، وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، قال: “أن “برلين 2” سيوجه رسالة شديدة اللهجة إلى الدول التي تتدخل بشكل سلبي في ليبيا، مؤكدا أنه “سيلزمها بأن تتوقف وترضخ للضغوط الدولية، تمهيدا لتوفير الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات آخر العام، من الناحية الأمنية والدستورية”.

وأضاف: “رغم أن مؤتمر برلين الأول وما صاحبه من قرارات دولية يعطي صلاحيات لفرض عقوبات على كل المعرقلين بشكل عام، فإن المجتمع الدولي لم يكن جادا في استخدامها، مما سمح لأطراف خارجية وداخلية بعرقلة الحلول وتعطيل مسيرة ليبيا”.