يسري: “برلين 2” سيكون محطة مهمة لدعم اتفاق جنيف

أكد المحلل السياسي محمد يسري، اليومو الإثنين، أن “برلين 2” سيكون محطة مهمة لدعم اتفاق جنيف وتنفيذ خارطة الطريق حتى الوصول إلى الانتخابات.

يسري، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، قال: “إن “برلين 2” سيسلط الضوء على استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا، أهمها انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، كما سيقدم دعما لا محدود لحكومة الوحدة الوطنية لدفعها قدما لإنجاز هذا الملف”.

وأشار إلى أن المؤتمر الدولي سيزيد من الضغوط الموجهة على النظام التركي، مما سيدفعه نحو إيجاد حلول لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلد الإفريقي.

وتوقع أن تأتي النتائج والتوصيات متسقة تماما مع قرار مجلس الأمن رقم 2570، الذي نص في أحد بنوده على ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، مستبعدا فرض عقوبات على دول أو كيانات بعينها.