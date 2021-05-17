نقابات المعلمين بالمنطقة الغربية تحمل الدبيبة مسؤولية عدم تضمين قرار زيادة مرتباتهم بالميزانية العامة

طالبت نقابات المعلمين ببلديات المنطقة الغربية والوسطى وتاجوراء وظاهر وباطن الجبل والمنطقة الجنوبية في البيان الختامي لاجتماعها، بالإسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م، وتضمينه بالميزانية العامة.

نقابات المعلمين ببلديات المنطقة الغربية والوسطى وتاجوراء وظاهر وباطن الجبل والمنطقة الجنوبية، وفي مقطع مرئي، قالوا: “نظراً لما لمسناه من مماطلة وطول انتظار وتجاهل جميع الجهات التنفيذية والتشريعية من برلمان ومجلس رئاسي وحكومات متعاقبة لمسؤوليتها لأهم شريحة في المجتمع وهي شريحة المعلم، التي تأمل تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوقها المشروعة”.

وتابعت: “نؤكد أن مشوار النضال الذي يخوضه العاملين بهذا القطاع مازال مستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة التي طالما نادينا بها لسنوات طويلة وما تقوم به تلك الجهات لن ينال من عزيمتنا بل زادنا إصراراً على التمسك بالمطالبة بحقوقنا”.

وأكملت: “إننا اليوم إذ نجتمع بمدينة صبراتة الأثرية نؤكد على وحدة الوطن، وأن ليبيا وحدة واحدة ونطالب بتغليب مصلحة الوطن، والوقوف مع حكومة الوحدة الوطنية وذلك للحفاظ على لحمة النسيج الاجتماعي للشعب الليبي”.

وأكدت على ضرورة الإسراع في تنفيذ القانون رقم 4 لسنة 2018م الصادر عن البرلمان، قائلة: “نحمل حكومة الوحدة مسؤولية عدم تضمينه بالميزانية العامة”.

وأشارت إلى العزم على تنظيم وقفات احتجاجية أمام حكومة الوحدة المؤقتة يوم الأربعاء القادم، مضيفة: “يصر الحضور على مقابلة رئيس حكومة الوحدة ووزير التربية والتعليم قبل انعقاد جلسة البرلمان للتصويت على الميزانية العامة”.

وأردفت: “نثمن الدور الكبير والفعال للنقابة العامة للمعلمين، ونقابات المعلمين بالبلديات، وندعو كل الشرفاء والوطنيين والحقوقيين وأولياء أمور التلاميذ والطلاب لمساندتنا والوقوف معنا حتى تتحقق مطالبنا للنهوض بقطاع التعليم”.

وواصلت: “نؤكد أنه في حال عدم تحقيق المطالب فإن كل الخيارات مطروحة أمام العاملين في قطاع التعليم، ونحملكم المسؤولية على ما يترتب على ذلك”.