مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا يعلن عن مهلة 72 ساعة لتنفيذ مطالبه

عقد مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، اجتماعًا شعبيًا، للمطالبة بحقوق الجنوب على غرار المناشدات الأخيرة وآخرها في منطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس، وذلك بناء على دعوة وجهها مسؤول الشؤون الإدارية بالمجلس شعيب موسى، بصفته أحد نخب الطوارق في مدينة سبها.

وبحسب بيان صادر عن المجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فقد خرج الاجتماع بنقاط محددة، تمثل أغلبية مطالب الشارع والرأي العام في الجنوب الليبي، مشيرًا إلى أنها موجهة لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية في ليبيا والمجتمع الدولي.

وشدد البيان على ضرورة تحقيق المطالب وتنفيذها في وقت أقصاه 72ساعة، وأهمها: “رئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا ومكافحة الفساد ووزارة الدفاع، وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان”، إضافة إلى نقل مقر الشركات النفطية إلي الجنوب وهي شركات “أكاكوس وزلاف والهروج”، فضلاً عن إنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسيير مليار دينار المخصص بقرار 1686 لسنة 2018م، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مصفاة النفط المقررة منذ أوائل التسعينات وإنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 700 ميجا وات لتغطية احتياجات الجنوب.

كما شملت المطالب، فرض حصة الجنوب في التمثيل الدبلوماسي مع باقي الأقاليم وهي 33%، وتفعيل عضوية عضو الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك تعيين وكيل بكل وزارة عن المنطقة الجنوبية وعضوين بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى نقل إدارة حرس الحدود إلي الجنوب كما كان في السابق، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة للحكم المحلي بمدينة سبها حسب اتفاق الصخيرات السياسي.