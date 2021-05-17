السفير المصري لدى ليبيا: الغرفة التجارية مصراتة ترغب في دخول أكبر عدد ممكن من العمالة المصرية

أكد السفير المصري لدى ليبيا محمد ثروت سليم، اليوم الأحد، أن فريق عمل سفارة بلاده موجود بالفعل في طرابلس، وأن باقي الطواقم تصل تباعًا، مُشددًا على أهمية زيادة التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

ثروت، وفي تسجيل مرئي، على هامش زيارته لغرفة تجارة وصناعة مصراتة، أشار إلى أنه تسلم مهامه قبل 10 أيام، وحرص على أن تكون أول زيارة له لمدينة مصراتة، نظرًا لما هو معروف عنها من أنها ذات نشاط تجاري واقتصادي كبير، إضافة إلى ما يربطها من روابط تاريخية مع جمهورية مصر العربية.

وأعرب السفير عن سعادته بهذه الزيارة، موضحًا أنه التقى برئيس مجلس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة بالمدينة؛ حيث استمع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن دعم العلاقات الثنائية بين الجانبين.

ولفت إلى أنه استمع أيضا إلى بعض المشكلات والمعوقات، والتي تتعلق أغلبها بدخول العمالة المصرية، منوهًا بأن الغرفة التجارية مصراتة ترغب بشدة بدخول أكبر عدد ممكن من العمالة المصرية بشكل سريع خلال الفترة القادمة.

وذكر أنه وعدهم بتحقيق ذلك، حيث اتخذ قرار في القاهرة بدعم العلاقات مع جميع مناطق ليبيا بأسرع وتيرة وبأقوى الدرجات خلال الفترة القادمة.

وتطرق السفير إلى لقاء قنصلي ليبي مصري رفيع المستوى قد عقد في القاهرة، قبل أسبوعين، تم خلاله مناقشة الموضوعات الخاصة بدخول مواطني البلدين في كل من الطرف الآخر، واعدًا بتحسن الأمور والإجراءات المتعلقة بذلك.

وقال: “سيكون هناك تحسن ملموس في كافة الإجراءات الخاصة بدخول المصريين إلى ليبيا وكذلك دخول الليبيين إلى مصر خلال الفترة القادمة”، مشيرا إلى أنه كان في غاية السعادة لمشاهدته مدى التقدم الكبير للمنشآت الصناعية في مدينة مصراتة؛ حيث أجرى زيارة لبعضها أمس السبت.

وتوقع في السياق، بأن تشهد الفترة المقبلة ازدهارًا كبيرًا في مدينة مصراتة وكل عموم ليبيا، خاصة مع وجود قطاع خاص فاعل وقوى، مثل الذي شاهده في مصراتة خلال الفترة الأخيرة.

وأعرب عن أمنيته بزيادة التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، مبينا أن مقر السفارة تعرض للتخريب نتيجة الأحداث التي شهدتها ليبيا، وأنه الآن بصدد التعاقد مع شركة مقاولات لإعداد تأهيل المبنى ليكون جاهزًا في غضون 6 أشهر.

وأكد على وجود فريق السفارة المصرية في ليبيا، وأن أطقم السفارة تتوافد إلى طرابلس تباعا، منوها إلى أن مزيد من أنشطة السفارة، سيتم لمسها مع مرور الوقت.

وأضاف: “بمجرد أن تفتح السفارة المصرية أبوابها سترجع الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”، كاشفًا عن تحركات جادة وسريعة لاستئناف الرحلات بين مطارات ليبيا ومطار القاهرة خلال الأيام القادمة وليس في مطار برج العرب فقط كما هو الحال الآن.

ونوه إلى أن ما يعيق ذلك هي بعض الإجراءات البيروقراطية من الجانبين، متوقعًا خلال أسابيع وإن لم يكن أيام سيتم تحقيق ذلك، حيث القرار تم اتخاذه بالفعل.