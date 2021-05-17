بعد 9 سنوات.. القماطي يستطلع آراء الليبيين بشأن حزبه

استطلع جمعة القماطي، مبعوث رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج لدول المغرب العربي، آراء الليبيين بشأن حزبه المعروف باسم “حزب التغيير” في الذكرى التاسعة لإشهاره كما يقول.

كتب “القماطي” على حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “في الذكرى التاسعة لإشهار حزب التغيير، يتشرّف مكتب الإعلام في الحزب باستقبال استفساراتكم وتساؤلاتكم حول كل ما يتعلّق بالحزب ومؤسساته الرافدة، وكل ما عليكم هو ترك سؤال أوتعليق على المنشور Technologistوانتظار الإجابة بكل شفافية” وفق قوله.

يشار إلى أن حزب التغيير، الذي اقترح له مؤسسه ورئيسه جمعة القماطي شعار «تغيير الإنسان هو مفتاح تغيير الأوطان»، يصنف في ليبيا على أنه من الأحزاب الضعيفة، التي لا تمتلك أي حضور في الشارع، كما أن عدد أعضاء الحزب قليلون جدًا، ولا يوجد أي مؤشر عن عددهم الحقيقي.