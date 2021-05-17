الكوني: إغلاق مستشفى أوباري «فاجعة» و«جريمة» يجب أن تُرفع للنائب العام

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني إن إغلاق مستشفى أوباري العام بالجنوب «فاجعة، وجريمة يجب أن تُرفع للنائب العام، يُشارك فيها الجميع من مسؤولي الحكومة المركزية، إلى المحلية».

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المستشفى «المُجهز بأحدث المعدات، بسعة ١٢٠سرير و٦٠ موظف، مغلق لإفتقاره للكوادر الطبية». وتساءل الكوني عقب زيارة تفقدية للمستشفى «من يراقب؟ من يسمح بهذا العبث؟ أمام معاناة الناس، وافتقارهم لأبسط الخدمات الطبية؟».

ومستشفى أوباري العام يقدم خدماته الطبية لأهالي بلديات وادي الآجال الثلاث (أوباري، والغريفة، وبنت بية)، ويعاني من ضعف ونقص في الخدمات الطبية المقدمة، بسبب نقص الكوادر الطبية والطبية المساعدة فيه، وعدم توفر سيارة إسعاف صالحة للاستخدام ونقل المرضى ولإسعاف الحالات الحرجة وإحالتها لمركز سبها الطبي أقرب مركز طبي لمناطق وبلديات الوادي.

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