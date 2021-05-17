تونس تُطلع ليبيا على جهودها لوقف الاعتداءات على الفلسطينيين

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اتصالاً، أمس الأحد، مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش؛ في إطار تنسيق مواقف البلديْن دعمًا للقضية الفلسطينية.

وقد كشف “الجرندي” عن الجهود التي تبذلها تونس، انطلاقًا من عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي؛ بغرض وضع حدّ للجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد الوزير التونسي أن بلاده تسعى لحمل قوات الاحتلال على التقيد بقرارات الشرعية الدولية، ومناشدة المجتمع الدولي، التدخل السريع لحماية الفلسطينيين وإنهاء الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، وكبح جماح المخططات التوسعية التي تنال من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما بحث الجانبان تطورات العلاقات المشتركة، وكيفية دفعها إلى الأمام، في كافة المجالات.

وثمّن “الجرندي ونجلاء” قرار استئناف الخطوط الجوية التونسية رحلاتها إلى مطاري “معيتيقة” بطرابلس و”بنينا” ببنغازي، اعتبارًا من اليوم، خاصةً أن الخطوط التونسية تعتبر أولى شركات الطيران الأجنبية التي تقدم على هذه الخطوة.

وأكد الوزيران ضرورة استمرار التواصل لضمان تنفيذ الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها تنظيم اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العليا المشتركة “الليبية- التونسية” على مستوى وزيريْ خارجية البلدين، في المستقبل القريب.

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