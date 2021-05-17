السوودان ومصر: سنتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بمقر إقامته في فندق سكريب بالعاصمة الفرنسية باريس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يشارك في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان.

حيث أعلن السودان ومصر، وقوفهما مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وعبرا عن قلقهما من استمرار الاعتداءات.

وبحث الجانبان قضية سد النهضة، والعلاقات الثنائية وبعض القضايا الدولية والإقليمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب البرهان عن سعادته بمشاركة السيسي في أعمال مؤتمر باريس، وأكد أن العلاقات السودانية المصرية تتسم بخصوصية ووحدة المصير المشترك.

ونوه إلى مواقف مصر الداعمة للسودان فى كافة المجالات.

وأعرب الرئيسان عن قلقهما لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وأكدا وقوف بلديهما مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الاعتداءات.

وأكد الجانبان استعدادهما لدعم الموقف الفلسطيني، والتحرك لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة ومدينة القدس الشرقية بما يتسق والموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية.