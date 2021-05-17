ردًا على “عراقيل الإخوان”.. مصادر: مؤتمر دولي لدعم السلطة الجديدة والمضي نحو الانتخابات

كشفت مصادر سياسية ليبية عن التحضير لعقد مؤتمر دولي جديد حول ليبيا في مسعى لدعم السلطات الجديدة وإنجاح المسار الانتقالي والمضي نحو الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.

المصادر، وفي تصريحات لصحيفة “البيان” الإماراتية، أشارت إلى أن الإخوان مازالوا مستمرين في وضع العراقيل أمام رئيس جهاز المخابرات الجديد اللواء حسين العائب، برفض تسليم المقرات.

وحذرت من أن ليبيا قد تغرق مجددًا في حالة من عدم اليقين، ومن هنا تأتي أهمية عقد مؤتمر دولي جديد في حضور الدول المعنية بهذا الصراع، والتي يجب أن تلتزم مرة أخرى بمغادرة البلاد.