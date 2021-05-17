سميو: عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح حتى الآن تجاوز 100 ألف مواطن

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات عبد الباسط سميو إن مراكز التطعيمات شرعت أمس الأحد في استقبال المستهدفين من التطعيم من الفئة العمرية 65 سنة فما فوق باللقاح الصيني والمسجلين في المنظومة.

سميو أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أنهم ينتظرون وصول 117 جرعة من اللقاح الإنجليزي و50 ألف جرعة من اللقاح الروسي خلال الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى التعاقد على مليون ونصف المليون من لقاح جنسون اند جنسون المتوقف توريده على وعود الشركات المصنعة نتيجة الطلب العالمي.

وكشف مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح حتى الآن تجاوز 100 ألف مواطن، وأن الكميات التي ستصل كلها ستعطى للمواطنين كجرعة أولى، بهدف تقليل نسبة الإصابات والوفيات والتخفيف على مراكز العزل والوصول إلى مناعة مجتمعية كبيرة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية