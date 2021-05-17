«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة، اليوم الاثنين، على طول الساحل الليبي، فيما تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر هادئ إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، فيما يكون خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل الخليج الليلة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• السماء صافية مع ظهور بعض السحب العابرة.

• الرؤية جيدة.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، بينما تكون جنوبية جنوبية إلى جنوبية شرقية اليوم على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، وتتراوح سـرعتـها بين 5 و15 عقدة. • ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

• درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

• الرؤية جيدة.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل الخليج هذه الليلة.

• الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

• درجات حرارة سطح البحر تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

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