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«المجعي»: إذا غيّرت «المنقوش» سياستها تجاه «القوات التركية» فأهلا وسهلا بها

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم المتحدث باسم المركز الإعلامي لمليشيات عملية «بركان الغضب»، مصطفى المجعي، وجود أي تهديد من قبلهم لوزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش.

وقال المجعي في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط»: “إن الوزيرة موجودة وتمارس عملها بيننا في العاصمة، وقوات «بركان الغضب» -رغم التزامها التام-، إذا أرادت شيئاً ما ستشرع في تنفيذه فوراً ولن تلجأ للتهديد”.

وأضاف “عليها «المنقوش» أن تغيّر سياساتها وسحب تصريحاتها وأهلاً وسهلاً بها، لكن لا يمكن القبول بتوصيف المستشارين والمهندسين والفنيين الأتراك الموجودين في ليبيا والذين جاءوا وفقاً لمذكرة تفاهم عقدتها الدولة الليبية في العلن بكونهم مرتزقة”.

وانتقد المجعي توصيف البعض حادث «كورنثيا» في العاصمة بكونه اعتداءً مسلحاً، قائلا: “بعد حفل إفطار جماعي لقادة «بركان الغضب» قرر هؤلاء التوجه إلى الفندق لتقديم رسالة اعتراض سلمي على سياسات المنقوش وعلى قرار تعيين حسين العائب رئيساً لجهاز الاستخبارات”، وفقا لزعمه.

وحاصرت مليشيات بركان الغضب مقر فندق “كورثينا” في طرابلس، مساء الجمعة 7 مايو، وهو مقر اجتماع المجلس الرئاسي، حيث سعت المليشيات لإجبار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي -والذي تمكن من الخروج من الفندق- لإقالة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية ومحمد العائب رئيس جهاز المخابرات الجديد.

ومن الخميس بدأت المليشيات في التجهيز للحشد، فعقد عدد من قادة المليشيات المسلحة اجتماعاً، الجمعة في المقر الإداري وسط مصنع التبغ بالعاصمة طرابلس وهو المقر الذي يسيطر عليه ” عماد الطرابلسي “، حيث استنكر المجتمعون ما وصفوه موقف وزير الخارجية ” نجلاء المنقوش ” تجاه مطالباتها بخروج القوات الأجنبية بما في ذلك تركيا ومرتزقتها السوريين، ورفض المجتمعون تعيين اللواء “العائب” رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

وقبيل الهجوم على مقر الفندق، زعم القيادي بمليشيات مصراتة محمد الحصان آمر مليشيا 166، أن حكومة الوحدة الوطنية رضخت لـ«حفتر»- القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية- لأنه يُلقي بخصومه وكل من يُعارضه جثث في الشارع.

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المليشيات المنقوش بركان الغضب تركيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • التلاعب بالالفاظ لا يخدم الوطن . لو انكم وتركيا وافقتم على اخراج المقاتلين فلن يقول احد : اخرجوا الفنيين والمدربين كذلك . المطلوب (وسينفذ رغم انف الجميع) خروج المقاتلين . فمتى سيخرجون ؟

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    • لم تعد القيادة العليا للجيش الوطنى النجلس الرئاسى تحت رحمة المليشيات ولا الاتراك وهى تعمل من سرت سرة ليبيا ارض طاهرة ومحررة ولدى القيادة صلاحيات وامكانيات تمكنها من اجتثاث هؤلاء الخونة والعملاء ولن ينفعهم اردوغان الجبان فسيخرج بالمجان فورقته اصبحت محروقة وعندما تفرض عليه عقوبات دولية قاسية سيخرج وهو من الصاغرين فهو من المغضوب عليه وليأخذ معه بركان الدعارة الى اسطنبول ومنهم هذا المهبول ليضعه فى متحف الحقارة مع اخوانه هناك اما المنقوش حفيدة عمر المختار فسننقش صورتها على الدينار ياحمار بجوار صورة جدها عمر المختار

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  • المنقوش بمليون راجل وانتم حريم السلطان تلعقوا قدم اردوغان ولكن فى النهاية سيدوس عليكم كما يفعل الان مع خوان مصر فانتم كنتم قبل الاحتلال التركى والمرتزقة جرذان امام اسود الجيش الوطنى يابركان الكذب ولانكم مرفوضون من اهل طرابلس الداعمين للجيش الوطنى فانكم تتمسكون بالمحتل خوفا من غضب الشعب والاحتلال الى زوال والمنقوش تعبر عن ارادة شعب نالت ثقة نوابه واقسمت على العمل باخلاص ولا يعنيها امعات مثلكم فليبيا فيها جيش وطنى يحميها له قائد عام وقائد اعلى من يتمرد عليه سيسحق فى النهاية ولن ينفعكم الاتراك يامتناك فاين مليشيات الاخوان فى مصر والسودان هل نفعوا مرسى او البشير وانقذوهم من السجون ياميبون بالطبع وعلى القائد الاعلى للجيش الوطنى المنفى ان يحيل هذا الميبون الى القضاء العسكرى لانه يهدد وزيرة فى الحكومة ويمنعها من اداء واجبها وعليه ان يأمر بحل المليشيات المتمردة فورا ووقف رواتب من ينتسبوا اليها فهم خلايا سرطانية اما مطلب رحيل المرتزقة اللتراك فهو مطلب لجنة العشرة العسكرية وتمثل المؤسسة العسكرية بالشرق والغرب ولاقيمة لشوية جرذان من بركان العبط !!!

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